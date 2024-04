La delusione di Pioli: “Sconfitta pesante, ma sabato c’è la Juve e dobbiamo finire bene il campionato”

Milano, 22 aprile 2024 – Il Milan perde il derby e consegna lo scudetto all'Inter. Sesto ko consecutivo per Pioli. Così il tecnico nel dopogara: “Sconfitta pesante, ho cercato di tirare su il morale ai miei negli spogliatoi. Ancora una volta non siamo nemmeno riusciti a pareggiare contro i nerazzurri. Ma sabato c'è la Juventus e dobbiamo finire bene il campionato: siamo secondi” . Sul futuro: “Conta la prossima partita e, ripeto, finire il meglio possibile la stagione. Poi – le sue parole a Dazn - faremo un'analisi con la società”. Sulla partita: “Volevo togliere la parità numerica nei due contro due offensivi, non essere troppo alto, aspettare e trovare spazio in contropiede. Ma siamo andati in svantaggio su angolo e poi in contropiede. A quel punto era inevitabile concedere loro qualcosa”. Il momento di Pioli: “Sto bene, lavoro bene. E credo che la squadra abbia margini di miglioramento. Devono emergere in queste ultime partite”. In linea l'amministratore delegato Furlani: “Dobbiamo pensare alla prossima partita, certo per il milanismo è una serata complicata. Complimenti all'Inter, noi siamo già al lavoro per il futuro. Ora però siamo al secondo posto e vogliamo tenercelo. Pioli? L'allenatore è lui. Siamo concentrati sul finale di stagione”.