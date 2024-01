Derby: qui Macerata. Sfredda: "La vittoria per svoltare l’anno»

"I biancorossi sono vogliosi di dare una svolta alla stagione". Giuseppe Sfredda, diesse della Maceratese, è proiettato al derby con la Civitanovese in una gara a cui ci si aggrappa con determinazione perché il campionato possa dare quelle soddisfazioni che finora sono mancate. "La vittoria – aggiunge – porterebbe entusiasmo e soprattutto quell’autostima venuta meno con l’assenza di risultati". La settimana è scivolata via nella consapevolezza dell’importanza della partita e della posta in palio. "I ragazzi si allenano bene come sempre, i derby si preparano da soli, specialmente quelli storici come questo. Non potremo contare su Ruani, per il resto sono tutti a disposizione". Per Sfredda il fattore campo non inciderà più di tanto, del resto lo dimostra il cammino della Maceratese che ha conquistato 12 punti in casa e altrettanti in trasferta, segnando (7 reti) e subendo lo stesso numero di gol (6) all’Helvia Recina e lontano dal suo campo. "Ci attende la prima della classe e non a caso i rossoblù sono in testa, si tratta di una formazione ben messa in campo, con alcuni giocatori che si stanno esprimendo al di sopra delle aspettative. Noi faremo di tutto per batterli, ma dovremo essere impeccabili, dovremo mettere in campo la giusta cattiveria e determinazione". Ne è passato di tempo, ma la sconfitta dell’andata deve essere una lezione da tenere a mente. "Siamo andati in vantaggio, ma ci hanno pareggiato su fallo laterale. Poi c’è stato il gran gol da 25 metri di Visciano. C’è da voltare pagina tenendo a mente che possiamo pagare a caro prezzo il primo errore contro un avversario che sta facendo molto bene". È un momento chiave del campionato. "Ci serve un risultato importante, ultimamente abbiamo preso gol nei minuti finali per ingenuità e per errori individuali. Ma dobbiamo fare tanto di più nella fase offensiva dove sono insoddisfatto considerando il potenziale della squadra".

A Macerata sono stati venduti 680 biglietti.