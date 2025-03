Derby Real FQ-Camaiore. La testa farà la differenza

A tre giornate dalla fine in Eccellenza tengono oramai banco solo la lotta playoff e quella playout dato che primo e ultimo posto sono già stati assegnati da settimane (a Camaiore e Cuoiopelli). Oggi alle 15,30 nel 28° turno c’è il derby (“tranquillo“ sulla carta) Real Forte dei Marmi Querceta-Camaiore dove le diverse motivazioni potrebbero fare la differenza... dato che i bluamaranto si presenteranno al “Necchi-Balloni“ senza più obiettivi (avendo perso l’imbattibilità due settimane fa a Castelnuovo Garfagnana) e con la testa in parte già al “rompete le righe“ avendo per altro ancora i postumi della festa promozione addosso. Il Real FQ invece deve conquistarsi i punti per garantirsi la matematica salvezza tranquilla che sembrava fatta ma dopo la recente flessione (un solo punto fatto nelle ultime 4 gare) è tornata in bilico. Dirigerà Pisaneschi di Pistoia, coadiuvato da Scellato di Prato e Cerino di Lucca. Nel Real FQ pesa l’assenza in mediana di Stringara (squalificato). Out per infortunio il 2005 Vignali dietro. Buglio cambia qualcosa nel suo 4-4-2: ballottaggio davanti fra Panicucci e Mearini. Nel Camaiore mancano ancora Zambarda, Zavatto e Bacci.

In trasferta il Viareggio col Mobilieri Ponsacco (fischia Cornello di Firenze, con guardalinee Laganà di Siena e Valeri di Firenze). Il match si giocherà al “Pagni“ di Peccioli. Le zebre sono senza Cosimo Belluomini (squalificato) che sarebbe stato un ex di turno. Sconta l’ultima delle 6 giornate di stop Goh. Rientra Ricci in difesa. Il tecnico Bonini punta a "far bene fino alla fine" credendo ancora nell’aggancio ai playoff. Il Mobilieri Ponsacco di Bozzi (subentrato dopo l’esonero di Tocchini del 10 marzo) è in lotta per non retrocedere.