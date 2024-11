Il derby è della Samb: 1 a 0 sull’Ancona

San Benedetto del Tronto, 3 novembre 2024 – All’8’ la Samb riparte dopo aver respinto un corner e va in porta: Kerjota conduce e serve Orfano, che mette benissimo in mezzo per Leonardo il cui sinistro da ottima posizione non trova lo specchio. Al 10’, la Samb va di nuovo vicino al gol: Laukzemis si fa sfuggire la palla, Eusepi ne approfitta ma la retroguardia ospite salva sulla linea. L’Ancona risponde con l’ex Martiniello ma Orsini è bravo a deviare in corner.

La Samb va ancora vicinissima al gol al 20’ ma Eusepi da due passi non riesce a imprimere forza alla palla. Il bomber rossoblù si fa perdonare al 23’, quando insacca di testa sull’ennesimo corner collezionato dalla Samb. Al 33’ la Samb recupera a centrocampo e ribalta l’azione mandando al tiro Guadalupi, che a giro sfiora il palo. Al 36’ Eusepi conclude da fuori, la botta non è irresistibile ma Laukzemis respinge in tuffo. Al 18’ della ripresa, invece, Leonardo scende bene e arriva al limite per concludere: Laukzemis si salva in angolo.

Attorno alla mezz’ora, la Samb ha la possibilità di raddoppiare con un tre contro due, ma Guadalupi sbaglia lo stop e Kerjota è costretto a concludere contrastato: solo corner. A tempo scaduto, l’Ancona conclude da punizione, ma non centra il bersaglio. È l’unico tiro dei biancorossi nel secondo tempo, troppo poco per trovare il pareggio. La Samb, invece, conferma il primo posto in classifica.