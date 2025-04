Derby toscano: Arezzo e Lucchese si sfidano per play-off e salvezza

Interessi contrapposti nell’ultimo derby toscano del campionato in programma domani pomeriggio, ad Arezzo. Gli amaranto di Bucchi, che a febbraio è subentrato a Troise, sono attualmente quinti in classifica, con 58 punti, ma a sole tre lunghezze dal Pescara, impegnato in trasferta contro il Legnago ed hanno come obiettivo quello di migliorare la loro posizione nella futura "griglia" dei play-off.

I rossoneri di Gorgone, invece, sono diciassettesimi, a tre lunghezze dall’Ascoli, di scena a Sestri Levante, ma con tre punti di vantaggio sul Milan Futuro e puntano a conquistare la salvezza diretta, sfruttando la "forbice". Ed è probabilmente il match contro Pattarello e compagni a segnare una svolta decisiva, in un senso o nell’altro; perché è pensabile che, poi, all’ultima giornata, la Lucchese possa battere la Torres che, se supera il Carpi, è sicura di chiudere al terzo posto e, dunque, dovrebbe rappresentare un avversario "morbido". L’Arezzo no, per il motivo che dicevamo, anche se gli amaranto sembrano aver perso lo smalto di qualche settimana fa. Ma, per la Lucchese, rimane un ostacolo "alto" e servirà ancora una volta una prestazione di grande attenzione e temperamento.

Gorgone deve pensare alla sostituzione dello squalificato Gucher e l’impressione è che, senza modificare l’assetto tattico difensivo dell’ultimo periodo, che ha offerto le migliori garanzie, sarà Gemignani ad agire come "braccino" di destra, al fianco di Benedetti e Rizzo. In questo modo Welbeck dovrebbe partire dall’inizio, assieme a Ballarini, Visconti, Galli ed Antoni. In attacco i collaudati e prolifici Magnaghi e Selvini.

Un derby nel quale, al di là dei valori tecnici di entrambe le squadre – con l’Arezzo che, complessivamente, si fa preferire – , conteranno molto gli stimoli. Novanta minuti decisivi per la Lucchese, più che per l’Arezzo.

I rossoneri sono decisi a lasciare ai nuovi potenziali acquirenti, se si paleseranno prima del 13 maggio, la Lucchese in serie "C" e a mettere, così, il sigillo al loro straordinario campionato. Una cosa è certa: questo gruppo merita, per come si è battuto in mezzo alle traversìe, di mantenere la categoria. Calcio di inizio, domani, alle ore 15, con questa probabile formazione (3-5-2): Melgrati; Gemignani, Benedetti, Rizzo; Welbeck, Ballarini, Galli, Visconti, Antoni; Magnaghi, Selvini.

Emiliano Pellegrini