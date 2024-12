Derby toscano: Tuttocuoio sfida la capolista Tau Calcio al Leporaia

Sulla carta è l’impegno più difficile. Domani al Leporaia si presenta infatti la capolista Tau Calcio e per il Tuttocuoio è giusto, perché lo dice la classifica, parlare di questo derby tra toscane come la sfida più complicata del campionato.

I lucchesi rappresentano la vera sorpresa del girone D, arrivato alla 15a giornata, terzultima del girone di andata, anche se sono stati al comando della graduatoria fin dal primo turno, riuscendo a vincere le prime 8 partite e arrivando ad accumulare un vantaggio massimo di 7 punti nell’ 8a e 9a giornata sul Forlì. Un vantaggio adesso ridottosi a 2 lunghezze sulla squadra che nell’impegno casalingo precedente aveva inflitto agli uomini di Firicano il primo ko interno del torneo.

Lontano dal proprio terreno il Tau è inciampato una sola volta, in casa del Progresso (1-0), formazione bolognese che occupa la zona play out della classifica, mentre nelle altre cinque trasferte sono arrivati due pareggi senza reti, uno in casa della Cittadella Vis Modena e l’altro, di valore, a Ravenna due turni fa (era il big-match della giornata, con i padroni di casa che erano secondi), e tre successi: 3-2 a Imola, 1-0 a Prato sponda Zenith, e 1-0 in casa della Sammaurese, ultima vittoria in trasferta, datata 30 ottobre.

La squadra della presidente Paola Coia arriva comunque bella carica all’impegno di domani (inizio alle 14,30), gasata dal blitz sul terreno del Corticella firmato da Massaro. Una vittoria che ha interrotto un digiuno che durava da 4 turni (1 punto) rimettendo i neroverdi in corsa per raggiungere al più presto la salvezza diretta. Obiettivo che, nonostante il buon settimo posto in classifica, resta il vero traguardo stagionale.