Derby umbro: Acf Foligno sfida l'Orvietana al Blasone

FOLIGNO - Ultimo derby umbro stagionale per l’Acf Foligno, che al "Blasone" riceve l’Orvietana (fischio di inizio 15). Un appuntamento che gli uomini di Manni proveranno a vincere per allungare la lunga striscia di successi davanti al proprio pubblico. Tutto questo tenendo conto delle potenzialità dei biancorossi che in trasferta hanno raccolto punti importanti. "La gara di domenica scorsa con il Montevarchi – ha spiegato alla vigilia Alessandro Manni – non mi è dispiaciuta. Peccato non aver portato a casa il bottino pieno, ma le partite sono sempre più spigolose e complicate". Compresa quella con l’Orvietana. "Il nostro obiettivo è quello di dare seguito al nostro straordinario percorso per blindare la posizione play off. Derby che arriva in vista di un pacchetto di partite affascinanti che ci vedranno impegnati al cospetto di avversari che vantano un passato in Lega Pro, contro le quali al di là delle difficoltà vogliamo provare a fare punti anche in queste partite. Difficili ma non impossibili". Oggi l’Acf Foligno sarà senza Elio Calderini, che non si è ancora ristabilito dall’infortunio. "Calderini è un trascinatore. – ha concluso Manni - È stato decisivo anche quest’anno, ma ho la fortuna di avere dietro dei ragazzi forti che possono sostituirlo alla grande". Due i candidati a prendere il posto di Calderini: Pupo Posada e Di Cato. Tognetti, Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini, Panaioli, Ceccuzzi, Settimi, Khribech, Tomassini, Pupo Posada. Carlo Luccioni