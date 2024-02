"Diavoli Neri Gorfigliano eliminati ai quarti di finale della Coppa Toscana: vittoria dell'Acciaiolo ai tempi supplementari"

Finisce ai quarti di finale l’avventura in Coppa Toscana per i Diavoli Neri Gorfigliano. La formazione di Davini si è arresa, ai tempi supplementari, all’Acciaiolo. I tempi regolamentari erano terminati 0-0, con le due squadre che si erano affrontate a viso aperto. Nei supplementari subito al 7’ i padroni di casa riescono a sbloccare con Di Giuseppe. I Diavoli Neri, però, non si danno per vinti e si riversano in avanti e al 3’ minuto del secondo tempo supplementare hanno l’opportunità per pareggiare. Ma Ceccarelli sbaglia il rigore ed arriva, così, la vittoria per l’Acciaiolo che accede alla semifinale. Adesso la formazione garfagnina si concentrerà sul campionato, dove, nel girone "B", sta dettanto legge con ben dieci punti di distacco sulla seconda in classifica.

A. L.