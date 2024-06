Dilettanti, addii e nuovi arrivi. Castelfranco, torna Mattia Lippo. Tris di rinforzi per il Lama

Il primo innesto per il Castelfranco è in mediana, dove torna dal Barletta Mattia Lippo, classe 2004, protagonista due anni fa di un’ottima stagione alla Virtus. Lippo è cresciuto fra Spezia e Lecce, il Castelfranco lo ha prelevato dall’Afragolese e a Barletta in D ha debuttato mettendo insieme 5 gettoni. "Il ritorno di Mattia conferma la volontà di fare una squadra competitiva, stiamo valutando altri profili dalla D" spiega il presidente Di Cosmo. Oggi dovrebbe finalmente essere il giorno dell’annuncio del passaggio del Formigine da Masi al gruppo di Castelli. In Promozione a La Pieve torna il difensore Giacomo Gheduzzi, che in prestito al Camposanto. La United Carpi è sulle tracce del centrocampista 2005 Nicola Pellacani ex Sassuolo della Solierese. In Prima prende forma il Lama: oltre al ds Alex Scarabelli arrivano a centrocampo Andrea Lanzarini (’95) dal Colombaro e il play Andrea Di Stasio (’93) dal Pavullo, torna dal Pavullo anche la punta ’99 Roberto Flenghi.

Grandi novità anche nello staff biancorosso, con bomber Roland Frodati e Alessandro Migliori freschi di ritiro dal calcio giocato che faranno parte dello staff di mister Davide Scarabelli. Salutano invece i centrocampisti Carlini (che rientra al Pavullo) e Fontana e la punta 2001 Santi. In Seconda altro nuovo innesto allo Junior Finale che riaccoglie il difensore 2001 Francesco Pisa, finalese doc ed ex biancazzurro, che nelle ultime 5 stagioni ha giocato in Promozione fra Quarantolese e San Felice. Il Real Maranello conferma il difensore Morrone.

d.s.