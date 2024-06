Dilettanti. Carnazza per il Monteombraro. Ecco le date della Prima Categoria

In Promozione quinto colpo per il Monteombraro che annuncia l’arrivo di Simone Carnazza, centrocampista ‘99 ex Nonantola (in foto col dg Salvioli e il il ds Olivetti). Sempre in Promozione al Camposanto torna Filippo Bongiovanni, ex giocatore virtussino e negli ultimi anni a Ravarino, che sarà il vice allenatore di Gianluca Luppi al posto di Davide Greco. In Seconda il Real Maranello annuncia Christian Faedda, centrocampista che arriva dal Maranello, mentre Lino Riccio (dalla Spezzanese) è il nuovo preparatore dei portieri.

In Terza il Concordia ha confermato Ortuso, Malavasi, Trombelli, Poggi, Dridi e Riccò. Intanto dopo quella di Eccellenza e Promozione si è svolta anche la riunione di Prima categoria in cui il Crer ha fatto il punto sulle date della prossima stagione: il via ufficiale sarà tutto a settembre, con i primi due turni di Coppa previsti per domenica 1 e 8, poi domenica 16scatta il campionato, il primo infrasettimanale è mercoledì 6 novembre.

