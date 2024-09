Dilettanti. Certaldo e Real Cerretese. Debutto rinviato per allerta meteo

Niente esordio in campionato per Certaldo e Real Cerretese, che a causa dell’allerta meteo diramata in tutta la regione per la giornata di ieri e oggi si sono viste rinviare d’ufficio le proprie gare in trasferta rispettivamente contro Massese (campionato di Eccellenza) e Lunigiana Pontremolese (campionato di Promozione). I recuperi sono stati fissati entrambi per mercoledì 18 settembre, con conseguente spostamento a mercoledì 25 delle gare di Coppa Italia Certaldo-Colligiana e Real Cerretese-Ginestra (nella foto Mattia Marchesini).