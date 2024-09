Dilettanti/ Eccellenza e Promozione giocano alle 15.30. Formigine, derby con Mazzarano. Una super sfida a San Michele

Alle 15,30 si gioca la seconda giornata in Eccellenza e Promozione.

Eccellenza. Fari puntati sul ’Ferrarini’ dove Castelfranco e Formigine cariche di tanti ex proveranno a togliere lo zero in classifica. Tanti problemi per Azzani che deve fare a meno di De Laurentiis, Bahi, Semeraro, Colonnese, Amedei e Bojardi. Nei formiginesi dell’ex Cattani l’ultimo innesto è Luigi Mazzarano difensore destro 2005 ex Bitonto (10 gare e un gol in D), cresciuto fra Lecce e Sorrento, già tesserato ma al massimo in panchina. Il tecnico deve fare a meno di Operato, mentre Marverti, Galli, Napoli e Davoli sono recuperati. Dopo la beffa del pari subito al 93’ a Zola il Terre di Castelli debutta in casa a Marano (Castelvetro indisponibile fino a fine mese) nella super sfida con la Vianese di Sarnelli priva di Marconi, Caselli, Falanelli e Di Gesù. Per Domizzi sono out Gozzi e il numero uno Gibertini.

Le altre gare: Agazzanese-Gotico G., Brescello Piccardo-Nibbiano, Colorno-Zola, Correggese-Rolo, Fabbrico-Salsomaggiore, Fidentina-Arcetana, Sp. Scandiano-Borgo S. Donnino.

Promozione. Fra i 5 derby spicca quello dello ’Zanti’ fra le due ’big’ Sanmichelese (pari al debutto, out Tardini, Notari, Solla e Ferrari L.) e un’Atletic Cdr vittoriosa sette giorni fa che si presenta al completo. L’unica altra modenese in vetta è La Pieve (infortunati Zanoli e Passerini, in dubbio Margotta) che viaggia sul campo del Colombaro (out Evangelisti). Gli altri tre derby sono quelli fra Fiorano (ko Cavallini) e Ganaceto (al completo), Monteombraro (al completo) e Castelnuovo (fuori Meglioli) e quello del Bassa fra Camposanto (squalificato Cehu) e San Felice col dubbio Stabellini. Nelle altre gare lo Smile (squalificato Pattuzzi) va a Casalgrande e la United Carpi a San Martino in Rio. Altre: Campagnola-Riese, Castellarano-Baiso.

d.s.