Dilettanti, il bomber da record. Carmine Gargano fa trecento. Ora la doppia sfida al gemello

In 29 anni si sono affrontati sono una volta in Coppa, nel 2018 quando Carmine era al Sant’Anna e Antonio alla Virtus Campogalliano. Ora invece per uno strano scherzo del destino i gemelli Gargano – "Pippo" con la Monari Nasi e Antonio con il Gaggio – saranno rivali due volte in pochi giorni, il 13 novembre in Coppa di Terza e il 24 in campionato, due giorni prima di festeggiare il 26 il loro 45esimo compleanno, ancora con le scarpette ai piedi. E lo faranno dopo aver ritoccato i loro record senza eguali nel calcio dilettantistico. Carmine domenica ha toccato quota 300 reti con la doppietta nel 6-2 a Sozzigalli, Antonio è andato a segno a Fosdondo, dove il Gaggio però ha perso 2-1, arrivando a 311. "Pensare che dopo dieci secondi – racconta Carmine, classe ’79 che i 300 gol li ha timbrati in tutte le categorie dalla D alla Terza – ho subìto un colpo durissimo rischiando di dover uscire ed eravamo sotto 1-0. Ma poi la domenica è andata molto bene. In estate ero fermo a 297 e avevo anche pensato di smettere: ero stato lusingato da alcune proposte da vice allenatore, ma la voglia di fare questi ultimi 3 gol è stata più forte. Non pensavo fra coppa e campionato di farli già a metà settembre, ma questo mi ripaga di tanti sacrifici fatti in questi 29 anni di campo. Fisicamente sto bene, dalla preparazione non ho perso un giorno, mi piacerebbe chiudere la carriera con una promozione. Il doppio derby in arrivo con Antonio? Non ne parliamo, ma in quelle settimane meglio uno dei due vada a dormire altrove…".

Davide Setti