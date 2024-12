Dilettanti. Il Capraia saluta un anno top . Castelfiorentino tra luci e ombre

Domani è l’ultimo giorno dell’anno e approfittando della sosta dei campionati dilettantistici per le festività natalizie, cogliamo l’occasione per fare il bilancio di questo 2024 per quanto riguarda le squadre locali. A livello di promozioni ha festeggiato soltanto l’Avane, tornato dopo molti anni in Seconda Categoria, mentre sono state due le retrocessioni: il Certaldo dalla Serie D e il Castelfiorentino United dall’Eccellenza. Annata quella di quest’ultimo condizionato purtroppo anche dalla tragedia che ha colpito il proprio giocatore Mattia Giani, deceduto lo scorso aprile dopo aver accusato un malore in campo.

Se andiamo ad analizzare quanto fatto nell’arco di questi ultimi dodici mesi, considerando quindi la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella in corso di ciascun campionato esclusi coppe, play-off o play-out, quello che saluteremo domani è stato decisamente l’anno del Capraia. Sono 67 infatti i punti conquistati dai gialloblu di Terza Categoria con un bottino di ben 21 vittorie e 4 pareggi in 30 gare. In una graduatoria complessiva che non tiene conto delle categorie la squadra di mister Costoli precede la Real Cerretese (Promozione), che si è fermata a 60 e il Ponte a Cappiano (Seconda Categoria), giunto a quota 52.

Dal quarto al dodicesimo posto troviamo invece: Gambassi (Prima Categoria) 48, Aurora Montaione (Seconda Categoria) e Calasanzio (Terza Categoria) 46, Ponte a Elsa (Terza Categoria) 44, Monterappoli (Seconda Categoria) 43, Montelupo (Promozione), Marcialla (Terza Categoria) e Ponzano (Terza Categoria) 41, Montespertoli (Eccellenza) 40. Dietro tutte le altre. Capraia che è stato un rullo compressore in casa, vincendo 13 delle 16 partite disputate, ma l’unica squadra a non aver mai perso sul proprio campo è stato il Ponte a Elsa, mentre la compagine che ha ottenuto più pareggi è il Santa Maria (Seconda Categoria), ben 14 con il Giovani Fucecchio 2000 (Terza Categoria) che ne ha invece fatti registrare soltanto 2. I gialloblù empolesi sono però anche l’unica altra squadra a non aver mai vinto in trasferta insieme al Serravalle (Terza Categoria), che addirittura non ha mai centrato un successo in campionato (l’unica vittoria è arrivata nella Coppa Provinciale di quest’anno). Il Galleno, neo iscritta in Terza Categoria e con alle spalle quindi solo le gare da settembre ad oggi, non invece ha mai festeggiato in casa.

A livello di gol, poi, nessuno ne ha fatti più del Capraia, addirittura 106, davanti a Monterappoli (58), Ponte a Cappiano (58, equamente divisi tra casa e fuori) e Marcialla (56) mentre la miglior difesa in assoluto è quella del Casenuove Gambassi con appena 10 reti subite. Per i termali, però, vale il solito discorso del Galleno. Considerando l’intero anno solare, quindi, il miglior score è quello del Ponte a Elsa, capace di incassare solo 21 reti nelle 25 partite disputate. Infine, una curiosità riguardante il Ponte a Cappiano che nelle 15 gare giocate in trasferta ha raccolto lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte.

Simone Cioni