DILETTANTI. Il Fiorano si rinforza con Cataldo

Comincia a svuotarsi l’infermeria in casa Cittadella impegnata domenica con il Prato a San Damaso. Fuori Fontana e Mondaini oltre a Tesa e Bertani, a cui si aggiunge Formato squalificato per 2 giornate. Sono invece disponibili Sardella, Truffelli, Piga e Mora che non erano in distinta domenica a Castelmaggiore. In attacco dunque si va verso la coppia Guidone-Sala per il match coi toscani, mentre in uscita c’è Pezzani che ha molte richieste in Eccellenza, fra cui quella della Vianese.

Mercato. Il Fiorano, che ha perso l’attaccante Kolaveri andato a Mirandola, ha preso a centrocampo Giacomo Cataldo, (’99) dal Colombaro, già in biancorosso dal 2020 al 2023. Il Castellarano ha preso l’esterno d’attacco Leonardo Lusoli (’93) dalla Vianese.

Coppa Prima. Avanzano ai quarti Medolla e Polinago, vittoriose mercoledì sera. La squadra di Semeraro ha travolto 5-2 il Persiceto col tris di Boccher e la doppietta di Adusa, gli appenninici hanno superato 4-0 la Ceretolese grazie a Bonvicini, Ferrari, Makdouli e Algieri. Le altre qualificate sono Traversetolo, Spes Borgotrebbia, FalkGalileo, Amici di Stefano, Cotignola e Roncofreddo.

d.s.