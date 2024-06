Dilettanti, il mercato. Colpo Medolla, preso Pastorelli

In Serie D la Cittadella pensa a Gibertini per la porta, anche perché a Castelfranco la situazione è ancora in stand by e tutti i "big" andranno via, anche nel settore giovanile in uscita Marchetti, per ora rimane il responsabile Trebbi. A Formigine ieri c’è stato un nuovo incontro fra il patron Masi e il gruppo intenzionato a subentrare ma ogni decisione è rimandata alla prossima settimana. In Promozione è ufficiale l’approdo di Beppe Greco sulla panchina dello United Carpi. In Prima altro colpo del Medolla che ha preso David Pastorelli, difensore ‘96 dal Ganaceto. Prende sempre più forma il nuovo Casalgrande targato Cantaroni (che ha an che concrete chance di ripescaggio in Promozione) che sta per piazzare tre colpi: dal Monteombraro in arrivo bomber Matteo Veronesi (‘96) e il centrocampista Riccardo Corsini (‘92), dal Maranello invece il terzino 2002 Matteo Laino. La Mirandolese ha definito la lista dei confermati: i difensori Filippo Errico, Davo, Muracchini e Brondolini, i centrocampisti Tommaso Errico, Cafiero, Bianchi e Massaretti e gli attaccanti Cavicchioli, Stabile e De Martino. Primo innesto per il Polinago che prende in difesa Gabriele Facchini dal Baiso. Il Cavezzo si rinforza in mediana con Adnane Cissè (‘92) dalla Scandianese. Il Valsa fra i pali abbraccia Andrea Bonucchi (2000) dal Solignano. In Seconda l’Ubersetto conferma Lombardo e Ivancic, preso l’esterno d’attacco Matteo de Matteis (2001) dall’Athletic Palafitta. In Terza altro colpo grosso della Novese che in attacco dopo Cerchiara dal Limidi prende anche Equabile dal Reggiolo.

Nuova stagione. Si è svolta mercoledì sera la riunione online delle società di Eccellenza e Promozione in cui il Crer ha illustrato date e novità per la stagione 2024-25. Confermati gli organici a 18 squadre per 2 gironi di Eccellenza, ?confermati playoff e playout in Eccellenza, ?confermate due coppe distinte per Eccellenza e Promozione, che come lo scorso anno saranno strutturate subito con gironi da 4 squadre, poi ad eliminazione diretta. La prima giornata di coppa sarà domenica 25 agosto (finale sabato 1 febbraio), la prima giornata di campionato domenica 1 settembre, il primo turno infrasettimanale di campionato è previsto per mercoledì 30 ottobre, la chiusura del girone andata il 15 dicembre (possibili recuperi 22/12), l’nizio girone di ritorno il 5 gennaio, poi turno infrasettimanale mercoledì 8 gennaio, confermato il Torneo delle Regioni nella settimana prima di Pasqua con relativi 15 giorni di stop, ?poi l’ultima giornata il 4 maggio, con turni playoff 11 e 18 maggio. Tutte queste date varranno anche per la Promozione.

Davide Setti