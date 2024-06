Dilettanti Il mercato. Il Cavezzo non può fare a meno di bomber El Madi. Domizzi resta al Terre, è di nuovo caccia alla D

Il mercato dei dilettanti non si ferma nemmeno di domenica. In Serie D la Cittadella sta per affidare la panchina della Juniores Nazionale a Christian Villani, ex settore giovanile di Smile, Rosselli, Arcetana e Modenese, che l’anno scorso guidava l’Under 19 Elite del Terre di Castelli. In Eccellenza, come già svelato nella nostra intervista dal vice presidente Luppi dopo il ko col Giulianova (che ieri fra l’altro ha perso in casa 3-1 l’andata della finale per la D col Terranuova Traiana), ci sarà ancora Maurizio Domizzi sulla panchina oronero con rinnovate ambizioni di D da parte della società di Castelvetro. A Castelfranco sono ore decisive per la Virtus, anche se il presidente Diego Di Cosmo tranquillizza sulla partecipazione della squadra al massimo campionato regionale. "Abbiamo due appuntamenti importanti – le sue parole – tra martedì e mercoledì per lo staff tecnico, da lì a breve struttureremo la squadra che si iscriverà regolarmente al campionato di Eccellenza. Sarà una rosa composta da un mix fra calciatori di esperienza e giovani".

In Promozione altri due colpi per il Monteombraro: il tandem Salvioli-Olivetti annuncia due arrivi dal Nonantola, il terzino 2003 Gabriele Monari e il difensore Matteo Ferroni. Il Ganaceto ha ufficializzato in attacco Riccardo Caselli (’98) dal Castelfranco e sta per annunciare un altro innesto in difesa, si tratta di Marco Sghedoni (’91) l’anno scorso al Maranello, che era già stato biancoverde l’anno prima e ha vestito anche le maglie di Rosselli, Formigine, La Pieve e Casalgrande. A San Felice in settimana è atteso l’annuncio di Pizzo come mister e del nuovo ds dopo l’addio di Accorsi.

In Prima il Cavezzo sta preparando il terzo ritorno in attacco nelle ultime 4 stagioni di Momo El Madi (’90), l’anno scorso in forza al Maranello, che era stato biancazzurro in Promozione sia l’anno della vittoria dei playoff con Cantaroni (2021-22) sia l’anno successivo quando arrivando a stagione in corso dal Camposanto contribuì alla salvezza con Semeraro in panchina. Due nuovi colpi per la Vis San Prospero, col nuovo ds Rossi che annuncia in difesa Andrea Bedogni (’94, i due in foto) dal San Prospero Correggio ed ex Fabbrico e il ritorno di Fabiano Lamore (‘98) ex Medolla.

Davide Setti