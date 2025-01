Dilettanti. Il quadro delle gare in programma oggi: diversi i rinvii

Un sabato con diversi rinvii nei campionati dilettantistici regionali soprattutto dalla prima alla Seconda Categoria con il maltempo che non ha fatto sconti. In Promozione continua la corsa della capolista Trodica cui prova a tenere il passo una super Palmense capace di imporsi 1-0 in casa del Colli e di continuare così il suo super campionato, con il Porto Sant’Elpidio terza forza del torneo dopo il successo di misura in casa dell’Elpidiense Cascinare. Oggi in campo tutta l’Eccellenza, questo il quadro completo.

Eccellenza: Alma Juventus Fano-Montegranaro, Monturano-Sangiustese, Chiesanuova-Matelica, Fabriano Cerreto-Montefano, Ksport Montecchio-Urbania, Maceratese-Atletico Mariner, Osimana.-Tolentino, PortualiDorica-Urbino

Promozione B: Azzurra Sbt-Corridonia 0-1, Casette Verdini-Sangiorgese 2-0, Elpidiense Cascinare-Porto Sant’Elpidio 1-1, Settempeda-Trodica 2-3, Atletico Azzurra Colli-Palmense 0-1, Cluentina-Vigor Montecosaro 1-3, Grottammare-Aurora Treia 0, Montegiorgio-Monticelli

Prima Categoria. Girone C: Camerino-Real Elpidiense 2-0, Casette D’Ete-Belfortese 1-3 Girone D: Comunanza-Petritoli (rinviata), Cuprense-Castoranese 1-0, Real Montalto-Acquasanta 0-1, Invictus-PedasoCampofilone 0-1, Piceno United-Real Eagles Virtus Pagliare 1-1, Afc Fermo-Castel di Lama 1-2, Futura 96-Centobuchi 3-3, Offidsa-Pinturetta (rinviata)

Seconda Categoria. Girone G: Corva-Atletico M.U. 1-3, Monte San Pietrangeli-Monte San Martino 2-0, Mandolesi-Usa Fermo 1-2, Vis Faleria-Montottone 2-1, Montefiore-Avis Ripatransone 1-1, Piane MG-Tirassegno 3-0, PonzanoGiberto-Salvano 3-2, Valtesino-Grottazzolina 2-1 Girone H: Monteprandone-Croce Casale 0-0, Mozzano-Acquaviva 0-0, Agraria-Atletico Gmd 1-1, Castignano-Olimpia Spinetoli 1-0, Maltignano-Santa Maria Truentina 3-2, Piazza Immacolata-Venarottese (rinviata), Vis Stella-Jrvs Ascoli 2-0, Vigor Folignano-Atletico Porchia (rinviata)