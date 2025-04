Dilettanti in pausa: attesa per playoff e playout a Pistoia

Dall’Eccellenza alla Seconda categoria, il mondo dei dilettanti è in pausa. Ultima settimana di stop in arrivo, poi dal prossimi weekend si tornerà a fare sul serio con playoff e playout. Per le squadre di Pistoia e provincia grande attesa per la Promozione, con la Larcianese che si giocherà il salto in Eccellenza ripartendo dalla semifinale contro il Pietrasanta (ed in caso di vittoria, giocherà contro la vincente di Lunigiana Pontremolese-Forte dei Marmi). All’altro capo della classifica del girone A, l’Intercomunale Monsummano è chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro il Firenze Ovest, per evitare di retrocedere in Prima categoria. Già salve, com’è ormai noto, Lampo Meridien, Casalguidi e Montecatini.

In Prima, il girone D ha ancora qualcosa da dire: l’Atletico Casini Spedalino può ancora puntare a restare in categoria, ma dovrà vincere contro il Sagginale in trasferta. In caso di parità di punteggio al termine del confronto infatti, anche dopo i tempi supplementari, si salverà la squadra meglio classificatasi al termine della regular season. Nulla di nuovo invece nel girone A, con il CQS Pistoia già salvo e il Tempio Chiazzano retrocesso.

Scendendo in Seconda categoria, Pescia e Chiesina Uzzanese si giocheranno l’accesso alla finale playoff con il Ghivizzano, sognando l’accesso al mini-torneo fra le vincitrici degli spareggi dei vari gironi. Interessante anche il programma del girone C: il San Niccolò, giunto secondo a sole due lunghezze dalla Pietà 2004 vincitrice del torneo, potrà affrontare da una posizione di forza la Virtus Montale. E nell’altra semifinale, la Montagna Pistoiese di Zinanni è chiamata a dare qualcosa in più contro il Montemurlo di Ermini. Discorso, simile, ma legato agli spareggi-salvezza, per l’Olimpia Quarrata: i quarratini si giocheranno la permanenza contro la Valbisenzio e non partono con i favori del pronostico, a causa del peggior piazzamento in graduatoria rispetto ai rivali. Ma chissà che l’assenza di pressione non possa trasformarsi in un vantaggio.

Giovanni Fiorentino