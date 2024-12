Dilettanti. L’11 gennaio anticipo. Fosso Ghiaia-Marina

Una domenica senza calcio è un evento più che raro anche tra i dilettanti. Ma oggi nessuna formazione scende in campo e se ne riparlerà nel 2025 per i campionati della Lnd: si inizia il 5 gennaio con serie D, Eccellenza e Promozione. Una settimana dopo torna a giocare anche la Prima Categoria, esattamente il 12 gennaio con la 16ª giornata, la prima del ritorno appunto: a parte un recupero del girone F, che non coinvolge formazioni ravennati (il 9 gennaio), ci sarà il consueto anticipo a sabato 11 gennaio con Fosso Ghiaia-Marina per quanto riguarda il girone G e Cotignola-Reno Molinella nel gruppo F. La Seconda torna in campo soltanto il 26 gennaio mentre la Terza giocherà nuovamente nel weekend dell’11 e 12 gennaio. Invece, il Ravenna Women gioca oggi a Marcon (ore 14,30) il recupero contro il Venezia 1985 per la 7ª giornata del girone B di serie C non disputata per il maltempo il 20 ottobre.

u.b.