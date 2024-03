Dilettanti, la Coppa di Eccellenza. Il Terre in Umbria cerca il pass per la semifinale. Promozione, lo United ospita il Bibbiano capolista

Il tour de force di questo 2024 (14esima gara in 8 settimane fra campionato e Coppa) porta oggi alle 15 il Terre di Castelli a Massa Martana, provincia di Perugia, per il ritorno dei quarti di finale del tabellone nazionale della Coppa di Eccellenza sul campo dell’Atletico Bmg (arbitro Polizzotto di Palermo). Dopo la sconfitta per 1-0 in casa i ragazzi di Domizzi devono vincere per centrare la semifinale: l’1-0 porterà ai rigori, tutte le altre vittorie di uno (o più gol) invece varranno la qualificazione per la regola dei gol fuori casa. Servirà un Terre perfetto, nonostante i tanti acciacchi: out i soliti Gozzi, Massari e Uhunamure, oltre a Ben Driss (frattura del metacarpo nella partita di andata), torna Iori ma sono in dubbio Gargano, Pampaloni, Scarlata e Carta. Negli umbri squalificati Gori e Neziri, mentre tornano Fapperdue (va al centro della difesa a tre per Fondi che sostituirà Gori da vertice basso della mediana) e Canavese che affianca in attacco Sciacca. Chi passa trova la vincente di Lignano-Solbiatese (0-2 all’andata), nell’altra parte del tabellone si giocano Teramo-Terracina (1-1) e Paternò-Manduria (0-0).

Recuperi. Oggi in Promozione (14,30) lo United Carpi ospita il Bibbiano capolista, in Prima ’D’ alle 21 a Serra si gioca Pavullo-Ubersetto, in Seconda e in Terza in campo alle 20,30 i recuperi della 7^ di ritorno: in Seconda ’F’ il Campogalliano (+13 sulla seconda) può festeggiare se vince sul campo della Cabassi, il Medolla perde col Saliceta e il Mandrio non batte (gioca alle 14,30) la Fortitudo.

