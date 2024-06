Dilettanti - La curiosità. Il Tau darà una mano anche alla Cuoiopelli

Dopo l’affiliazione per tre anni con la Virtus Montaione Gambassi, con i vantaggi che tale accordo comporta tra le due società (dovrebbe crescere l’importanza sul territorio del cub fiorentino, potendo attingere dal supporto organizzativo del Tau con benefici dei diversi progetti formativi messi in campo per tutte le affiliate amaranto), probabilmente si svilupperà un’altra sinergia. Tutto ciò con una società blasonata.

Si tratta della Cuoiopelli. Il team dei conciari, anche in "C2", negli anni ottanta e novanta e nei primi anni duemila, con la denominazione di Cuoiocappiano, ha sfornato giocatori del calibro di Massimiliano Allegri e Cristiano Lucarelli, nelle sua storia. I biancorossi hanno sciolto le riserve se iscriversi o meno al prossimo campionato di Eccellenza. Il rischio di non farcela c’è stato, ma, adesso, sembra che il consiglio direttivo stia provvedendo a tutto. Per affrontare la prossima stagione ci sarebbe un accordo di massima, da ufficializzare, però, con il Tau Altopascio che milita in serie "D".

Il club di Santa Croce sull’Arno avrebbe chiesto alcuni giovani al club amaranto, alcuni classe 2005 e 2006, per allestire una compagine "green". E, per la panchina, altro ex del Tau, cui i dirigenti biancorossi avrebbero pensato: Francesco D’Addario che ad Altopascio ha allenato "Allievi" e "Juniores", prima di passare nello staff delle giovanili della Fiorentina. Se son rose, fioriranno. Nel frattempo si è concluso il torneo intitolato al grande dirigente altopascese Luciano Birindelli. La Fiorentina si è aggiudicata la seconda edizione del trofeo, riservato agli Under 16. Una finale combattuta, in cui il Pontedera agguanta il pareggio in zona Cesarini e porta ai supplementari la partita. Quando tutti pensavano che si andasse ai rigori, il guizzo che consegna la vittoria finale ai gigliati.

Nella finale per il terzo posto la Carrarese ha battuto ai rigori il Tau in una partita equilibrata, terminata 1-1 alla fine dei tempi regolamentari.

Massimo Stefanini