Dilettanti - La storia. "Il River resterà vivo nei social»

Il saluto ai tifosi del River Pieve che ha chiuso con il calcio dopo quindici anni in "Figc", di cui quattro in Eccellenza, il cui titolo sportivo è passato al Castelnuovo, è arrivato con una nota. "Siamo tutti consapevoli di aver raggiunto obiettivi al di sopra delle nostre possibilità – si legge – , francamente impensabili nel 2009, quando iscrivemmo una squadra di amatori, nata pochi anni prima, al campionato di Terza categoria. In questi anni, con enormi sacrifici, siamo riusciti a diventare una delle più importanti realtà calcistiche della provincia e la prima squadra in Garfagnana, senza mai avere avuto un campo nostro, senza aiuto da parte di nessuno. Oggi siamo troppo vecchi e stanchi per poter continuare in questo modo, nonostante l’aver centrato per due anni consecutivi gli ambiti play-off di Eccellenza". "L’unica fusione possibile – continuano i dirigenti – sarebbe stata quella con l’altra squadra di Pieve Fosciana. Purtroppo, non per colpa nostra, non è stata possibile". Nel ringraziare tutti, nella nota si scrive che "rimane, però, un gruppo di amici" e che la pagina facebook continuerà ad esistere.

Dino Magistrelli