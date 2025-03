Dilettanti. Novoli, 60 anni al top. Una realtà in crescita

Novoli, che bella realtà. Festa dei 60 anni di attività del club, programmi ambiziosi e squadre che ben figurano nei dilettanti e nel settore giovanile, sotto la regia del presidente Roberto Travagli. All’impianto sportivo in via Corelli ci sono stati i festeggiamenti per il traguardo sportivo dei 60 anni, insieme a numerose personalità del mondo sportivo fiorentino, del Comitato Toscana Figc, del Comune di Firenze e di tanti tesserati della società. "Durante la serata di festa e riconoscimenti - afferma Travagli - c’è stata la sfilata di tutte le squadre con dirigenti e giocatori del passato e del presente. Ricordo che siamo un importante punto di riferimento per il quartiere e il territorio sia sportivo che sociale.” Inoltre Travagli tiene a precisare: "Il Novoli nasce nel 1964 grazie ai due fondatori Mario Niccolai e Franco Livi con i colori arancio e blù. L’impianto è intitolato a Manlio Rebechi, storico presidente. Tanti atleti e sportivi hanno visto la crescita del Novoli per le affermazioni calcistiche ottenute e dal lato impiantistico con una struttura che oggi è fra le migliori della città. Ora lo sguardo è rivolto al futuro per migliorarci ancora, con uno staff tecnico preparato e squadre di valore".

Il giovanile si conferma in crescita. In evidenza i Giovanissimi B, allenati da Carlo Maniscalco e Mirko Gagnarli, che sono molto migliorati. La formazione dei Giovanissimi, allenata da Cosimo Del Panta e Mirko Bernocco, mette in mostra un gruppo con tante giovani promesse che può essere una risorsa per il Novoli. Gli Allievi B, allenati da Simone Pelanti e Alberto Travagli, hanno in prospettiva il passo giusto. Alla ribalta gli Juniores allenati da Gabriele Pallante e Gabriele Tedici per un campionato d’alta classifica. La scuola calcio è diretta da Fabio Serni che è il dt con il responsabile Mirko Casarosa, coadiuvati da istruttori qualificati sia dal lato tecnico che educativo. I direttori sportivi giovanili sono Cosimo Del Panta e Daniele Bellini. L’area della Prima squadra e Juniores è affidata a Cristiano Centelli. Da tanti anni il segretario è Luciano Degl’Innocenti. I dilettanti in Prima categoria stanno tenendo in alto il blasone del club.

Francesco Querusti