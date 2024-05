DILETTANTI. Sansovino eliminata. E Franchi piace a numerosi club

La stagione della Sansovino termina in finale playoff e la corsa per l’Eccellenza subisce una brusca frenata. Partiti tra le favorite per la vittoria del campionato i savinesi di Testini, che dopo la promozione con l’Asta cercava il bis, hanno dapprima dovuto fare i conti con l’Affrico dell’ex Tognozzi, quindi da secondi in classifica con la vincente dell’unica semifinale tra Grassina e Montagnano. I rossoverdi di Marco Cellini (ex Arezzo) fresco di rinnovo passano con Tomberli e Simoni andando quindi al quadrangolare che mette in palio un posto in Eccellenza. Per la Sansovino è l’ora dell’analisi. Il progetto tecnico è ambizioso, l’allenatore Testini è tra i più interessanti e preparati per la categoria, da capire adesso come proseguire insieme e soprattutto se c’è l’intenzione nonostante il malumore per il passo falso. Intanto in tema di calciomercato sirene su Franchi, tra i protagonisti della promozione del Viciomaggio. Il tecnico piace a varie squadre. Così come Fani: anche il mister della Castiglionese non dovrebbe salutare i viola salvo clamorosi sviluppi. Salutato il Foiano invece per Filippo Zacchei c’è il pressing della Sangiovannese, mentre il Foiano aspetta e si guarda attorno. A Torrita invece resterà Andrea Sussi, arrivato in corsa e che ha centrato la salvezza con i senesi. Da capire il futuro di Bernacchia ad Alberoro viste le sirene di mercato, mentre a Montagnano c’è l’intenzione di ripartire con Laurenzi.