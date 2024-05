Dilettanti/Eccellenza. La Cittadella gioca la Supercoppa col Sasso Marconi

Torna l’appuntamento con la Supercoppa di Eccellenza, il trofeo giunto alla settima edizione che al termine della regular season mette di fronte le due vincitrici dei due gironi emiliano romagnoli di Eccellenza. Oggi alle 17 sarà il campo ’Filippetti’ di Zola Predosa ad ospitare la sfida fra la Cittadella (in foto mister Salmi, a sinistra, con il socio Benuzzi) dominatrice del girone ’A’ (81 punti in 34 gare, battuto il record degli 80 della Correggese di Serpini 2018-19) e Sasso Marconi vincitore del girone ’B’ (77 punti). La Supercoppa nasce da un’idea dell’associazione ’Quarto Tempo’, incasso all’associazione ’Nati Prima’ di Ferrara, che fornisce supporto psicologico e morale alle famiglie di bambini ricoverati in terapia intensiva.

Domani. Le gare della post season delle modenesi (16,30). In Eccellenza playout Zola-La Pieve. In Promozione playout Fiorano-Nextgen. In Prima ’D’ semifinali playoff Smile-Polinago e Casalgrande-Maranello e il playout Lama-Ubersetto. In Prima ’F’ semifinale playoff Ravarino-Persiceto, playout Nonantola-Bondeno. In Seconda ’E’ finale playoff Fox Junior-Real Maranello, ritorno playout Audax-Fonda Pavullese (and. 0-5). In Seconda ’F’ finale playoff Medolla-V. Mandrio, ritorno playout Modenese-Cabassi (and. 1-2). In Seconda ’H’ finale playoff Junior Finale-Airone. In Terza ’A’ semifinali playoff Madonna S.-Eagles e Real Dragone-Academy TdC, in Terza ’B’ semifinali playoff San Vito-San Francesco e Monari Nasi-Possidiese.

d.s.