Dilettanti/Promozione. Sei gol e tanto spettacolo nel derby salvezza a Camposanto

V. CAMPOSANTO: Benetti, Azindow, Diozzi, Mogavero (85’ Boadi), Pignatti, Vitiello, Grazia, Natali, Baraldi, Pregnolato (65’ Amadori), Tecku (65’ Momodu). A disp. Aloè, Gheduzzi, Pjolla, Pizzi, Ofosu. All. Luppi

NEXTGEN: Cacchioli, Cuoghi, Incerti (70’ Bertacchini), Pacilli, Mandreoli (60’ Musardo), Le Guern, Carrera, Paltrinieri, Toni (80’ Pacilio), Crispino, Pellati (65’ Ricci). A disp. Merli, Guiducci, Pagano, Stefani, Campani. All.: Farolfi

Arbitro: Danielli di Bologna

Reti: 4’ Carrera, 12’ e 45’ Baraldi, 46’ Cuoghi, 70’ Momodu, 85’ Musardo

Il derby salvezza fra Camposanto e Nextgen regala sei gol e un pari che alla fine fa più comodo alla Virtus, che tiene i rivali a un -11 e ad oggi sarebbe salvo senza giocare il playout. Ospiti avanti al 4’ quando Carrera (foto) la mette dentro dal cuore dell’area, con la squadra di Luppi che protesta per un fallo al limite non fischiato dall’arbitro. Passano 8’ ed è Baraldi ad approfittare di uno svarione della difesa ospite e di rapina pareggia.

Al 45’ ancora Baraldi è il più lesto a incunearsi fra difensore e portiere e a correggere in porta una palla che Pregnolato ha conquistato a centrocampo e rimessa in mezzo. Nella ripresa dopo 1’ da un cross dal fondo è Cuoghi a centro area che sorprende Benetti con un colpo sotto la traversa per il 2-2.

All’80’ da una ripartenza Momodu, appena entrato, vince il contrasto col diretto difensore e, a tu per tu col portiere, lo scavalca con un pallonetto di testa che va il 3-2 di casa. Ma all’85’ Benetti su un tiro innocuo perde la palla dalle mani, dalla mischia è Musardo a firmare il 3-3 finale.