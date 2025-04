Dipo Vimercatese trionfa in Prima Categoria e sale in Promozione

Nell’anno dell’80esimo compleanno (è stata fondata nel 1945) la Dipo Vimercatese vince il campionato di Prima Categoria e sale in Promozione. Lo fa addirittura con una giornata di anticipo grazie alla vittoria di misura 1-0 contro la Nuova Ronchese che permette ai biancoverdi di tenere a -4 La Dominante, l’immediata inseguitrice e la squadra con cui la Dipo ha duellato maggiormente durante l’anno. Lontanissime tutte le altre. La rete che fa scattare la grande festa in uno stadio gremito come noi mai porta la firma di Bonalumi al 40’ di testa. Ma il vero protagonista di questa impresa è l’allenatore Michele Forcisi che arrivato nella parte finale del girone di andata con la squadra al decimo posto, in piena crisi e quasi sprofondata in zona playout, ha dato il via ad una incredibile “remuntada“ che nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe predetto, culminata con la grande festa di domenica. Il ruolino di marcia del tecnico è “immacolato“: 18 partite in panchina, 14 vittorie e quattro pareggi. Ora c’è la pausa pasquale poi vedremo se contro la Triuggese, impegnata nella lotta per non retrocedere, Forcisi saprà mantenere il suo cammino senza macchia fino alla fine.

Ro.San.