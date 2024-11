Disastro Robur! Prestazione da incubo. Il Terranuova Traiana vince e si diverte

TERRANUOVA

2

SIENA

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Petrioli (35’st Mannella), Bega, Saitta, Senzamici; Privitera, Massai; Marini, Sacconi (36’st Oitana), Tassi (36’st Grieco); Iaiunese (30’st Dini).

Panchina: Ermini, Ricci, Suplja, Cappelli, Neri. Allenatore Becattini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Zichella (8’st Pescicani), Biancon, Cavallari, Ricchi (32’st Masini); Mastalli (8’st Boccardi), Lollo, Farneti; Carbè (8’st Calamai); Semprini, Galligani (8’st Giannetti).

Panchina: Paolucci, Morosi, Hagbe, Ruggiero. Allenatore Barbieri.

Arbitro Aronne di Roma 1 (Perlamagna - Pelotti).

Reti: Reti: 25’pt e 1’st Iaiunese.

Note – Ammoniti: Farneti, Cavallari, Bega, Ricchi, Oitana. Recuperi: 0 e 5’.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Un Siena irriconoscibile cede nettamente a Terranuova Bracciolini, perdendo anche l’imbattibilità esterna. Senza Achy, Fort, Candido, Di Paola, Bianchi e Stacchiotti, oltre ai lungodegenti Tirelli e Di Gianni, la Robur gioca una partita troppo al di sotto delle proprie possibilità, surclassata dagli avversari fin dalle prime battute. La prima occasione della gara arriva al 15’ ed è un presagio nefasto: Lollo perde una palla sanguinosa in uscita, Petrioli per fortuna dei bianconeri da buona posizione mette alto. Ma il pressing del Terranuova mette in difficoltò la squadra di Magrini, che quando si distende è sempre imprecisa. Si vede la Robur una decina di minuti dopo col Galligani, ben pescato da Lollo: il suo tiro cross è però debole. Nell’azione successiva il Terranuova passa. Marini, incredibilmente solo in area, serve Iaiunese, anch’esso solissimo che appoggia alle spalle di Giusti. Risposta dopo poco affidata al destro di Carbè alto di poco da ottima posizione. Ricchi (32’) anticipa Giusti su un pericoloso cross di Marini. L’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa con un Siena in apnea che rischia di andare sotto ancora con per un paio di mischie in area di rigore. Cavallari (36’) ci mette una pezza anticipando Iaiunese all’ultimo. Un paio di timide iniziative del Siena nel finale di tempo non portano a nulla e il primo tempo finisce senza altre emozioni. Ma la Robur non c’è e il Terranuova segna appena rientrato in campo. Palla persa da Zichella, Marini serve ancora Iaiunese per la fotocopia del primo gol, 2-0. Barbieri inserisce il 2007 Calamai insieme al rientrante Giannetti, a Boccardi e a Pescicani per tentare di entrare almeno mentalmente in partita ma i cambi spostano poco. Si vede Ricchi con una azione personale, ma Tassi lo chiude appena prima che il terzino calci verso lo specchio. Nervosismo in campo, con il Terranuova che furbamente approfitta di un Siena in disarmo. Giannetti ci mette l’impegno ma non basta e Tassi sfiora il tris nel finale.

Guido De Leo