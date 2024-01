Disco rosso. Sangiustese Vp, continua il momento negativo. Mercanti: "Non possiamo concedere certe occasioni»

Una doccia fredda, l’ennesima nella stagione, per la Sangiustese Vp che nell’ultimo assalto ha subito il gol dal Castelfidardo che ha sancito la sconfitta dei rossoblù. "E pensare – riflette Andrea Mercanti, allenatore della Sangiustese – che abbiamo avuto le occasioni anche per vincere, tuttavia anche loro hanno costruito le permesse per andare ancora in gol. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma non è possibile concedere certe opportunità agli avversari". Ancora una volta la Sangiustese paga le disattenzioni per una classifica che comincia a mettere paura domenica dopo domenica. La squadra con 12 punti è penultima assieme al Monturano: i rossoblù hanno segnato 15 gol e ne hanno subiti 28 risultando la difesa più perforata del campionato. "Queste disattenzioni – aggiunge – sono una pecca che salta spesso fuori negli ultimi turni. È stata anche un po’ fortuito il primo gol e la fortuna non è nemmeno dalla nostra parte. Tutto sommato la prestazione è stata buona, ma c’è da fare di più". Nel finale della partita il Castelfidardo è cresciuto mettendo in difficoltà i padroni di casa. "In quelle occasioni – spiega Mercanti – non siamo stati abili a sfruttare le ripartenze, su Omiccioli è stato anche commesso un fallo". Ma oramai occorre pensare al prossimo match il cui valore specifico è elevatissimo perché i rossoblù faranno visita al Monturano Campiglione, si tratta di uno spareggio tra le penultime.