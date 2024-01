Disputati due tornei di calcio. Successi della Maceratese con gli Allievi e i Giovanissimi

Soddisfazione per il vivaio della Maceratese che ha festeggiato i successi di Allievi e Giovanissimi nei tornei del centro-sud delle Marche, riservati ai team vincitori dei gironi provinciali di categoria. Nelle finali di Monticelli gli Allievi hanno battuto l’Atletico Ascoli, i Giovanissimi il Campiglione Monturano. I primi a scendere in campo sono stati i Giovanissimi che hanno raggiunto la finale del Memorial "Catani" ed hanno steso 7-0 il Campiglione Monturano. Gara dominata grazie alla tripletta di Gironella alla doppietta di Giustozzi e ai timbri di Celoaliaj e Raffaelli. Gli Allievi li hanno imitati in un match più complicato e sfidando nel Memorial "Angelini Cremona" l’Atletico Ascoli. Una finale emozionante perché dall’1-0 si è andati sull’1-3, ma i biancorossi sono stati raggiunti sul 3-3. In extremis la zampata di Cacciamani. Match winner con tanto di tripletta quest’ultimo, l’altra rete l’aveva segnata Luciani. Le formazioni titolari della Maceratese. Giovanissimi: Torresi, Meschini, Pesaola, Renzi, Tombesi, Flamini, Scattolini, Bellesi, Gironella, Giustozzi, Raffaelli. All. Paolo Morresi. Allievi: Velaj, Fuselli, Benigni, Blunno, Angeletti, Monti, Luciani, Poloni, Cacciamani, Marcolini, Marchionni. All. Adriano Petrini.