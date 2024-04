Dolce pareggio per il Punta Marina, conquista la Seconda in anticipo

Nell’anticipo di sabato si è deciso il girone A della Terza ravennate. Il pareggio (1-1) del "Cavallucci" tra la capolista Punta Marina e l’immediata inseguitrice, il Mezzano – staccato di 7 punti – ha sancito il mantenimento del vantaggio da parte degli adriatici e, con due sole partite da giocare, la vittoria aritmetica di un campionato. Al gol al 38’ di Simone Tarlazzi per il Punta Marina, ha risposto il rigore di Condorelli al 13’ del secondo tempo, ma non è stato sufficiente ai granata per tenere vivo il discorso promozione. Una vittoria decisamente meritata, quella del Punta Marina, in testa dalla 6ª giornata di campionato, dopo aver scalzato la Compagnia dell’Albero e, da lì, praticamente mai in discussione, malgrado la resistenza strenua del Mezzano che ora sarà chiamato ad essere protagonista anche nei playoff. Girone A: Carpinello-Bisanzio 3-4, Coyotes-Atlas 2-2, E. Mattei-Pol. Camerlona 2-2, Monti-J. Cervia 1-2, P. Corsini-S. Romagna 5-3, P. Marina-Mezzano 1-1. Riposa: C. dell’Albero. Classifica: P. Marina 54; Mezzano 47; C. Albero 39; Coyotes 38; Carpinello 35; J. Cervia 34; Atlas 28; Camerlona 27; P. Corsini 25; E. Mattei 20; Bisanzio 19; S. Romagna 17; Monti 12. Girone B: Brisighella-Villanova 2-0, Giovecca-Biancanigo 4-4, Lugo-Marradese 6-1, M. Bubano-Ulisse&Penelope 2-2, Prada-Lectron 3-2, P. L. Reda-Vatra 2-1. Riposa: Sp. Lugo. Classifica: Brisighella 50; Prada 48; Sp. Lugo 45; P. L. Reda 44; Lugo 39; Biancanigo 29; Giovecca 26; Villanova 25; Vatra, M. Bubano, Ulisse&Penelope 21; Marradese 20; Lectron 12.