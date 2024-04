Dolore. Giallorossi in lutto. Morto a soli 51 anni l’ex Tito Borneo

Il Poggibonsi perde uno dei suoi giocatori simbolo della seconda metà degli anni Novanta. A soli 51 anni è deceduto a causa di una malattia Tino Borneo, attaccante in forza ai giallorossi dal 1995 al 1997 nell’allora campionato nazionale dilettanti. Classe 1972, all’anagrafe Costantino Borneo, di scuola Milan (con i rossoneri aveva esordito in prima squadra al tempo di Arrigo Sacchi, segnando anche un gol in Coppa Italia) nella sua prima stagione in viale Marconi compose con il diciannovenne Bernardo Corradi il tandem offensivo nel Poggibonsi allenato da Roberto Galbiati. Nell’annata successiva, con i tecnici Polverino e Vescovi, Tino Borneo grazie alle sue reti permise al Poggibonsi di conquistare la salvezza. Poi il passaggio alla Lodigiani in C1, ma rimase legato a un ambiente in cui aveva creato anche delle amicizie. Da qualche tempo era diventato allenatore: guidava la Under 12 del Milan.