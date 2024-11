Domani al Polisportivo. Giuliodori: "Servirà massima attenzione contro i giallorossi»

RECANATI

Guardando al derby di domani tra Recanatese e Castelfidardo la prima considerazione è l’urgenza di muovere la classifica. La frenata di Ancona ha interrotto la risalita dei giallorossi che, in una graduatoria cortissima, debbono guardarsi alle spalle. Gli ospiti fisarmonicisti condividono l’ultimo posto con la Fermana, hanno racimolato la miseria di due punti nelle ultime quattro gare ed il loro allenatore, Marco Giuliodori, non nasconde le insidie della partita e le difficoltà del momento: "stiamo pagando carissime le ingenuità, in questa settimana ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto mentale, oltreché sul lavoro tecnico-tattico. Se vogliamo strappare dei punti al Tubaldi dovremo non perdere nemmeno un attimo la concentrazione". Quanto conterà la presenza o meno di Sbaffo, dato in recupero? "È uno che faceva la differenza in C, dunque sposta e non di poco l’ago della bilancia. In genere non bado molto alle assenze degli altri e la Recanatese ha giocatori che possono decidere le partite in qualsiasi momento". Troppo ingenerosa qualche critica alla fine della vostra gara con l’Atletico Ascoli? "Forse sì, ma capisco la delusione dei tifosi per la sconfitta. Da tecnico sottolineo che certe sbadataggini non ce le possiamo permettere ed era successo anche a Chieti e ad Isernia. La prima volta può essere un caso, la seconda può destare dei sospetti ma se ci ricadi ancora è una prova. Dispiace perché domenica abbiamo preso gol sugli unici due tiri subiti". I leopardiani saranno privi di Mordini e Raparo, voi invece sarete, quasi, al completo "Stiamo monitorando le condizioni di Wilson Guella (centrocampista classe 2000 ndr) e decideremo in extremis se impiegarlo per darci un mano". I derby, si suol dire, sfuggono ad ogni pronostico: "È così: noi sappiamo le difficoltà a cui andremo incontro contro una compagine ben allenata. Cercheremo di ripagare i nostri tifosi con una prova importante, portando a casa punti che sono fondamentali".