Domani alle 15 allo stadio "Mancini», granata ancora imbattuti. Fano, mezzogiorno di fuoco con il Real Casebruciate

Imbattuto e a punteggio pieno, questo pomeriggio il Fano Calcio affronta allo stadio "Mancini" (inizio ore 15, ingresso gratuito, come sempre) il Real Casebruciate World Fire di Montemarciano (Ancona), in una gara valevole per la sesta giornata del Girone B di Terza categoria. L’avversario odierno è nato a luglio di questa estate dalla fusione della squadra di calcio a undici del Real Casebruciate di Montemarciano con quella di calcio a cinque del World Fire con la volontà di dare opportunità ai giovani del posto di cimentarsi nei campionati Figc. Finora i risultati della formazione anconetana sono abbastanza lusinghieri, visto che il Real Casebruciate occupa con 9 punti il quarto posto in classifica e una partita in rispetto rispetto ai 12 punti di Novilara Calcio e Real Metauro 2018 (anch’esso una partita in meno) e ai 15 del Fano Calcio. La formazione di mister Spendolini dovrà fare a meno del suo centravanti Aliou Gueye, richiamato in Senegal per problemi famigliari, ma in compenso potrà finalmente ritrovare il suo connazionale Niang, centrocampista di buone risorse, che rientra da un infortunio che l’ha tenuto fuori per circa un mese. Spetterà al tecnico decidere se farlo partire dalla panchina oppure schierarlo subito in mezzo al campo insieme alla coppia Omiccioli-Bianchi (foto) che forma l’asse portante di questo Fano. Al posto di Gueye, l’unica alternativa è il cubano Joel Apezteguia che però dalla stagione 2018/19 ha sempre giocato nel campionato sammarinese dove, tra l’altro, ha vinto due titoli nazionali giocando pure in Europa, e che in un più lontano passato aveva già indossato, seppur fuggevolmente, la "camiseta" granata.

sil. cla.