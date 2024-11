Domani il collegio di garanzia. Caso Desogus, attesa per la pronuncia del Coni

SASSUOLO

Domani pomeriggio il Sassuolo saprà se il vantaggio in classifica sul Pisa rimarrà di un punto o aumenterà: in campo non scenderà nessuno, ma a partire dalle 13 il collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso del Cittadella in merito al ’caso Desogus’, che due mesi fa, con il provvedimento della Corte di appello Figc, aveva portato ai toscani la vittoria per 3-0 a tavolino contro i veneti, regalando alla squadra di Inzaghi il successo in una partita, che sul campo di gioco si era invece conclusa con un pareggio.

La vicenda merita di essere ricordata: il 27 agosto Cittadella-Pisa finì 1-1, ma il Pisa fece ricorso perché, nella distinta di gara consegnata ai nerazzurri a inizio partita da parte dei granata, non era inserito Jacopo Desogus, presente in panchina (e che sarebbe peraltro entrato a metà ripresa), mentre figurava Alessandro De Luca, assente. Il giudice sportivo, esaminando il caso, riconobbe l’errore del Cittadella ma decise di omologare il risultato e infliggere solo un’ammenda al club, non ritenendolo passibile di sconfitta a tavolino.

Immediato il ricorso del Pisa alla Corte d’appello che, il 25 settembre scorso ribaltò il verdetto e inflisse appunto il risultato di 0-3.

La palla passa ora al collegio di garanzia del Coni, dunque, il cui giudizio determinerà anche la futura giurisprudenza rispetto a casi del genere.

In foto: Carrarese-Pisa (1-0)

l.l.