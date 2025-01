Domani la sfida al Montefano. Tolentino, Maurizio Peluso il rinforzo per l’attacco: "Girone da protagonisti»

Acquisto in casa Tolentino, arriva il forte terminale offensivo Maurizio Peluso. L’attaccante, classe ‘85, nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Fabriano Cerreto. Un rinforzo di qualità ed esperienza che sarà subito a disposizione di mister Passarini. Peluso ha diverse esperienze tra Eccellenza, Serie C e D. "Sono molto contento – dice Peluso – di arrivare in una squadra così forte e preparata come quella del Tolentino. Già con la maglia del Fabriano nel girone di andata ho avuto una grande impressione dei cremisi per il loro modo di giocare e per il gruppo solido che l’allenatore e i calciatori sono stati bravi a creare". Peluso arricchirà il pacchetto offensivo, dando al tecnico Passarini una soluzione in più, con un calciatore molto tecnico e pronto per una seconda parte di campionato da protagonista. "Il gioco di Passarini – spiega – è molto stimolante per un calciatore con le mie caratteristiche, non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare i compagni a vincere e giocare un girone di ritorno da assoluti protagonisti". Peluso sarà subito a disposizione del tecnico per la partita di domani a Montefano, che segnerà l’inizio del girone di ritorno. "Da adesso in poi ogni gara sarà sempre più difficile, perché ogni squadra si è rinforzata e i punti in palio saranno sempre più preziosi. Domani ci aspetta una trasferta ostica perché il Montefano ha chiuso l’andata in maniera molto positiva, grazie al cambio di guida tecnica. Dovremmo essere bravi a tenere alta la concentrazione e iniziare con l’intensità giusta, non è mai facile ripartire dopo alcune settimane senza partite ufficiali".

Marco Natalini