Domani pomeriggio la sfida contro la capolista. Atletico, ultima rifinitura prima del derby

Sarà la rifinitura di questa mattina al campo ‘Antonio Di Ridolfi’ di Venarotta a chiarire le idee a Mister Simone Seccardini su quelli che saranno gli uomini disponibili in casa Atletico Ascoli in occasione del derby di domani pomeriggio alle ore 14.30 contro la Sambenedettese. Allo stadio Riviera delle Palme si affronteranno due squadre con gli umori diversi. Da una parte la lanciatissima capolista che ha già fatto il vuoto dietro di sé forte dei 40 punti conquistati e di una sola sconfitta subita, al Riviera contro l’Avezzano. Dall’altra parte i bianconeri con i loro 26 punti, di cui gli ultimi due conquistati nelle ultime quattro giornate prima della sosta natalizia. Due pareggi contro Vigor Senigallia e Teramo e due sconfitte contro Termoli e Sora che hanno fatto passare la compagine del patron Graziano Giordani dal secondo al settimo posto. Atletico Ascoli voglioso di riscatto ma atteso da un mese di gennaio decisamente impegnativo con quattro derby tutti da vivere. Prima la Samb, poi Civitanovese, Fermana e Recanatese. A dirigere la sfida di domani sarà l’arbitro Davide Galiffi di Alghero. Con lui gli assistenti Cosimo De Tommaso di Voghera e Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari. Per quanto riguarda la formazione, in casa Atletico Ascoli, mancherà sicuramente l’estremo difensore Thomas Pompei squalificato dopo essere stato espulso a Sora per aver preso il pallone con una mano fuori area nella carambola, in uscita bassa. Così tornerà tra i pali il giovane Filippo Galbiati che proprio al Riviera delle Palme questa estate ha fatto il suo debutto in maglia bianconera nella gara di Coppa Italia pareggiata 0-0 e poi persa ai rigori 6-5 con Mister Simone Seccardini che decise di sostituire scaramanticamente proprio Galbiati con il portiere titolare Pompei. In difesa dovrebbe rientrare Leonardo Nonni che ha superato il problema muscolare ed è migliorata anche la condizione fisica del capitano Matteo D’Alessandro colpito in settimana da uno stato febbrile ormai superato. Ma, come si diceva, sarà l’allenamento di rifinitura di questa mattina e la successiva conferenza stampa dell’allenatore Seccardini a chiarire meglio quale sarà l’undici che scenderà in campo dall’inizio. La partita sarà trasmessa online in diretta da Vera Tv al costo di 10 euro.

Valerio Rosa