Domenica a Castelfidardo. Cardinali: "Il Tolentino è forte e mi piace il gioco di Possanzini: possiamo fare bene»

Nella partita d’esordio con la maglia del Tolentino, contro la Sangiustese, si è presentato con una doppietta. Parliamo dell’attaccante Mattia Cardinali, classe 2003, uno degli ultimi arrivi in casa cremisi. "Fin da subito – dice il ragazzo – mi sono trovato molto bene con il tecnico, con il gruppo e con tutto l’ambiente del Tolentino calcio. La squadra è forte, ci sono giocatori blasonati che possono fare la differenza sia sul piano fisico sia a livello tecnico. L’allenatore è molto bravo e mi piace la sua idea di gioco. Penso che possiamo far bene". Poi uno sguardo alla partita di domenica scorsa in cui nessuno ha segnato. "A Montecchio siamo mancati in fase di finalizzazione – spiega l’attaccante – ma nel complesso abbiamo interpretato bene la gara contro un avversario difficile. Un episodio avrebbe potuto decidere il match, ma non siamo stati neppure fortunati". Ormai la squadra ha girato pagina ed è proiettata sulla sfida di domenica a Castelfidardo. "Ci aspetta un’altra sfida dura – sottolinea Cardinali – contro una formazione che ha perso poche volte, dimostrando di essere solida e agguerrita. Per far risultato dovremo sfoderare una prova maiuscola". Infine, una battuta sull’Eccellenza: "Per me – conclude il bomber cremisi – è la prima volta in questo torneo, ma ho già capito che si tratta di un campionato molto combattuto, pieno di insidie, con squadre che vantano giocatori d’esperienza e di categoria superiore. Basti pensare che rispetto alla serie D vanno in campo due under in meno...".

m. g.