Domenica a San Benedetto. Cianni: "Recanatese, mi aspetto il riscatto»

"È stato evidente quello che è successo, ma quanto ha combinato la terna arbitrale non deve essere un alibi. Potevamo fare molto meglio, soprattutto a livello di personalità, nei momenti importanti però abbiamo giocatori esperti che hanno i mezzi per riscattarsi". È quanto detto dal dt Josè Cianni dopo la rocambolesca sconfitta di domenica scorsa auspicando che, nonostante il cammino che si prospetta proibitivo con una doppia trasferta da far tremare i polsi, ci sia già a San Benedetto una risposta all’altezza, anche a livello caratteriale. "Ora i risultati lasciano il tempo che trovano visto che siamo solo all’inizio. Anzi, mi sono sorpreso della grande qualità espressa nel primo tempo. La gara poi è cambiata per episodi sui quali ogni commento ulteriore mi sembra superfluo dopo avere visto e rivisto le immagini. Abbiamo un progetto nuovo, ambizioso, difficile per certi versi, sapendo di lottare in un campionato molto complicato, mentre la nostra politica non è cambiata di un millimetro lavorando con l’obiettivo di esserci l’anno dopo, come ama ripetere il Presidente. Su questo percorso dobbiamo continuare, se possibile ancora con maggiore convinzione". Guardando il resto della prima giornata qualche sorpresa, oltre alla vostra non è mancata: "Vero soprattutto se il riferimento è al ko interno del Roma City. Nelle ultime tre stagioni il girone F ha espresso due squadre che poi hanno vinto il titolo nazionale di D (Recanatese e Campobasso ndr) e questo la dice lunga sul livello". Intanto è partita la prevendita per il match di domenica al Riviera delle Palme: i biglietti del settore ospiti sono acquistabili solo su vivaticket fino a sabato alle 19 a 10 euro. Rinnovata la collaborazione con la società di calcio a 5 con il doppio tesseramento per i nati dal 2012 al 2015 per favorire la crescita tecnica dei piccoli atleti aumentando l’offerta formativa con il quarto allenamento aggiuntivo e le occasioni di incontro e divertimento con i coetanei.