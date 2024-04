Domenica al "Della Vittoria». Derby Tolentino-Civitanovese. Stretta della Questura sui biglietti

Si avvicina la sfida fra Tolentino e Civitanovese, in programma domenica al "Della Vittoria" con inizio alle 16. E cresce l’attesa fra le tifoserie. Ieri si è tenuto il cosiddetto "tavolo tecnico" istituito dalla Questura di Macerata per gestire l’ordine pubblico e la sicurezza legati al derby. Terminata la riunione, la società del Tolentino ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti. Ecco come fare. I tifosi cremisi potranno comprare i tagliandi d’ingresso, sia per la tribuna che per la gradinata "Pallorito", recandosi normalmente al botteghino dello stadio di Tolentino a partire dalle 14 di domenica, giorno della partita. Ai tifosi ospiti, invece, è stato riservato il settore della "curva" e per loro è fatto obbligo di acquistare i biglietti solo ed esclusivamente in prevendita. Avranno tempo fino alle 19 di domani. Inoltre, l’acquisto dei tagliandi d’ingresso da parte dei tifosi civitanovesi è previsto solo come nominativo. Per quanto riguarda la prevendita, ecco le modalità individuate. La prima è online, accedendo al circuito Vivaticket. La seconda è possibile nelle rivendite autorizzate Vivaticket. La terza prevede il rilascio del biglietto in formato cartaceo presso i seguenti punti vendita situati a Civitanova: sede Civitanovese (al Polisportivo comunale), Bar Fontana e Bar della Bocciofila. Fin qui la nota del Club cremisi a beneficio delle tifoserie. A livello agonistico, intanto, le due squadre stanno affinando la preparazione per tornare in campo dopo il lungo stop dovuto prima al Torneo delle Regioni e poi alla pausa pasquale. Mister Possanzini non lamenta squalificati e confida nel pieno recupero di tutti gli effettivi. La posta in palio è molto alta per entrambe le compagini: i padroni di casa hanno bisogno di punti per la salvezza matematica; gli ospiti vogliono vincere per tornare primi in classifica. Sarà sicuramente un bel derby.

m. g.