Domenica di derby a Masi e Comacchio. Centese al ’Villani’, Portuense al ’Raibosola’

Partita di cartello al "Raibosola" di Comacchio tra i padroni di casa e la Portuense. L’anno scorso i rossoneri fecero il colpaccio, una vittoria di larga misura ma era una Portuense decisamente più competitiva; quest’anno mister Mariani non disporrà del capocannoniere della squadra "Micio" Melandri, ceduto al Russi in settimana, e di capitan Formigoni. Potrebbero debuttare il difensore Andrea Rossi, proveniente dal Lendinara e l’attaccante El Mouazzy, un ritorno. Sono uno per parte gli ex: il centrale difensivo Alberi per gli ospiti e Marongiu tra i lagunari, che torna a disposizione dopo un mese ai box. "E’ una partita speciale, un derby molto sentito da noi comacchiesi – dice capitan Kevin Centonze – credo anche dai rossoneri, a cominciare da patron Antonio Cavallari, che è di Porto Garibaldi. Ho un brutto ricordo dell’anno scorso, una sconfitta bruciante in casa. Noi favoriti? In partite come queste può succedere di tutto, vedi la sconfitta patita domenica a Crespellano dopo aver dominato in lungo e in largo".

"Vogliamo riscattare l’immeritata sconfitta con il Petroniano – aggiunge il direttore generale lagunare Alessandro Farinelli – Ci servono i tre punti per rilanciarci per le posizioni nobili della classifica e quale occasione migliore che giocare davanti al nostro pubblico?". L’altro derby ferrarese si gioca al "Villani" di Masi Torello, dove è attesa la Centese. "La Centese è un brutto cliente – dice il direttore generale Graziano Quarella – l’affrontiamo nel momento sbagliato: in questo periodo vanno forte". Indisponibile il difensore Rubbi, ma rientra Erik Quarella. Nella Centese salteranno il derby due punti di forza come Bonacorsi e Perelli, non in perfette condizioni fisiche Aiello. Il presidente Alberto Fava rifiuta il ruolo di favorita per la sua Centese: "Siamo in palla ma al contempo consapevoli di affrontare la squadra più in forma del momento, come evidenzia il rendimento di quattro vittorie consecutive. Mi aspetto di ritrovare la Centese brillante che ha dominato e sciorinato grande calcio per un’ora contro Valsetta Lagaro". Che è l’avversario del Mesola in un avvincente scontro al vertice. "Siamo contati – afferma sconsolato il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi –: fuori Biolcati, Allegrucci, Toffan, Telloli, Gianella e Leonardi; sono acciaccati ma stringeranno i denti anche Guariento, Lucci e Neffati, che tutta la settimana ha svolto allenamento differenziato". Trasferta durissima per la X Martiri, che sarà a Borgo Tossignano, nell’Imolese, contro la Valsanterno. Scontro salvezza per il Consandolo, ad Argenta arriva il Petroniano. Dirani può sorridere, ci sarà il debutto dei nuovi acquisti Cataldo e Bozzato.

