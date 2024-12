Domenica di derby in Prima categoria: sfide decisive nel girone A

In Prima categoria, domenica di derby nel girone A, con tre sfide incrociate. Si parte dalla gara dell’ "Henderson" di Lucca, dove i rossoneri dell’Atletico ospitano il Corsagna: match che promette molto, nonostante sia i ragazzi di Betti che quelli di Piercecchi siano attardati dalla vetta, attualmente occupata dalla coppia Montignoso-Capezzano.

Occhi puntati, poi, sul Capannori, che ha bene impressionato nell’ultimo turno per qualità di gioco ed individualità, che, ai "Laghetti" di Lammari, riceve l’Academy Porcari.

L’altro scontro fra compagini lucchesi va in scena a Pieve Fosciana, opposto alla Folgor Marlia: biancorossi di Pancetti obbligati a vincere per provare a rientrare fra le "big"; Folgor in cerca di conferme per rafforzare il proprio terzo posto.

Chiudono il quadro due insidiose trasferte per Montecarlo (a Romagnano) e Gorfigliano Diavoli Neri (a Mulazzo), entrambe alla ricerca di preziosi punti-salvezza.

In Seconda categoria, nel girone "A" scontri diretti in zona retrocessione per Folgore Segromigno (sul campo dell’Atletico Carrara) e Pieve San Paolo (contro la Filattierese).

Nel girone "B", la fuga solitaria in vetta dell’imbattuta capolista Piazza "55" passa dal "Luigi Orlando" di Fornaci, dove i garfagnini di Edoardo Micchi sono i favoriti: ma attenzione ai rossoblu, sempre molto temibili.

Fra le inseguitrici un Ghivizzano in crescita scende a Borgo a Buggiano; mentre lo scontro diretto fra Academy Tau e Pescia è una delle partite più importanti, soprattutto per i rossoneri pistoiesi, attuale seconda forza del torneo.

Completano il programma: Cascio - Giovani Via Nova, Borgo a Mozzano - Valfreddana, Molazzana - Morianese, Chiesina Uzzanese - Gallicano e San Macario Oltreserchio - Atletico Castiglione, gare in cui i punti in palio iniziano veramente a pesare. Su tutti i campi fischio d’inizio alle ore 14,30.