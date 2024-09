Domenica il debutto in campionato. Il Prato verso Ravenna. Con Moreo in forse

E’ cominciata la settimana che porterà il Prato a esordire in campionato. Nella prima giornata di serie D, i lanieri saranno di scena domenica (calcio d’avvio fissato alle 15) sul campo di una delle favorite al salto di categoria come il Ravenna. Subito un test estremamente probante quindi per i biancazzurri, reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria per mano del Seravezza, vincente per 1-0 allo stadio Lungobisenzio. Un match questo che comunque ha lasciato buone sensazioni a mister Maurizio Ridolfi, che al termine della gara ha elogiato la prestazione dei suoi, a cui è mancato solo il gol. Diverse le occasioni sprecate dai locali e anche la fortuna non ha di certo sorriso ai pratesi, che hanno colpito due pali. Rispetto alla sfida contro i lucchesi, dovrebbero tornare a disposizione per la prima in campionato Filippo Gemmi, Gabriele D’Amato e Riccardo Barbuti, che nell’allenamento odierno rientreranno in gruppo.

Ridolfi riavrà pure Mattia Monticone, che era squalificato in Coppa, mentre sono da valutare le condizioni di Riccardo Moreo, dolorante ad una caviglia dopo la seduta in campo di sabato scorso. Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato. E chissà che una nuova pedina, magari a centrocampo, non possa già arrivare in questi giorni, in tempo per debuttare allo stadio Bruno Benelli di Ravenna.

Francesco Bocchini