Domenica il Montegranaro: "Esame per la Maceratese"

"Domenica ci attende un esame perché il Montegranaro è una formazione ben allenata da Mengo, organizzata e davanti ha giocatori forti come Jallow, Palmieri, Tonuzi e Perpepaj". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, è già proiettato al quarto appuntamento di campionato. "Per noi – aggiunge – si tratta di un bel banco di prova affrontando una delle formazioni più attrezzate del campionato". Sono trascorse tre giornate di campionato e due di Coppa Italia. "È ancora troppo presto per fare un’analisi, tuttavia vedendo i risultati queste prime giornate hanno ribadito quanto sia equilibrata l’Eccellenza. È un campionato dove si può vincere o perdere contro chiunque, a parte il Fano non vedo formazioni in difficoltà". C’è ancora da attendere per vedere il difensore Mastroippolito in campo. "Da oggi sarà in gruppo e potrà essere a disposizione nel match a Matelica se tutto procederà come speriamo". Domenica i biancorossi torneranno sul loro campo e potranno fare affidamento sull’incitamento dei tifosi. "In Eccellenza saremo la piazza che può contare sul maggior numero di spettatori. In casa la presenza sugli spalti potrà fare la differenza, è un fattore determinante e noi dovremo essere abili a portare la gente dalla nostra parte. Macerata è giustamente una piazza esigente e quando fai bene c’è un entusiasmo trascinante. Contro Fano abbiamo potuto toccare con mano quanto il sostegno dei tifosi sia d’aiuto". La squadra ha fatto bene e questi risultati hanno avuto un effetto positivo, non solo in classifica. "C’è entusiasmo tra i giocatori, che credono sempre di più nel lavoro portato avanti quotidianamente. Devo riconoscere che c’era entusiasmo già dopo due allenamenti. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra nella consapevolezza – conclude Serangeli – che non abbiamo fatto ancora nulla".