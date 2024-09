Domenica in casa sfida col Ciserano. Sondrio, colpaccio nella tana del Real Calepina. Escudero non trema dal dischetto del rigore

(Bergamo)

Il Sondrio sbanca il campo del Real Calepina e si regala il Ciserano. Grazie ad un gol su rigore di Escudero nel primo tempo e ad una prova solida, la formazione di mister Bifini ha superato per 1-0 i bergamaschi della Real Calepina nel turno preliminare della Coppa Italia di serie D. Giornata caldissima. A risentirne il ritmo, di certo non forsennato con le squadre che nella prima parte si studiano. Dopo un tiro di Tosini deviato in angolo da Rodriguez, la Nuova Sondrio si fa minacciosa al 24’ con una bella sponda di Rossi sulla quale Muletta, pronto a battere a rete, viene anticipato di un soffio da un difensore. Al 36’ Sondrio in vantaggio. Bella ripartenza dei valtellinesi, palla da Busto a Rossi e cross per Badje che viene steso dentro l’area per il più solare dei rigori. Sul dischetto si presenta Escudero che spiazza Giroletti e sigla l’1-0.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a tenere in mano le redini del gioco, ma il Sondrio non concede nulla. Anzi, al 23’ Rossi va via in contropiede e serve Muletta, gran palla per Busto che spara però alto dal limite. Il finale è tutto del Real Calepina. Al 4’ di recupero è bravo Rodriguez a deviare un tiro di Vallisa e all’ultimo dei 6 di recupero è ancora l’estremo argentino del Sondrio a dire di no a Scalmana e a blindare la qualificazione. Ora sotto col Ciserano, domenica in casa.

REAL CALEPINA - SONDRIO 0-1 (0-1)

Marcatore: 36’ pt Escudero su rigore. Fulvio D’Eri