Domenica in occasione del match. Pro Anffas dei Sibillini, il Tolentino sposa l’iniziativa del Chiesanuova

Lodevole e peraltro non nuova iniziativa benefica da parte del Chiesanuova del presidente Luciano Bonvecchi (foto) in favore dell’Anffas Sibillini. Domenica, per l’incontro di calcio contro il Tolentino, appuntamento alle 15 al "Sandro Ultimi", il club darà vita ad una raccolta di fondi da destinare all’associazione che si occupa del sostegno e dell’integrazione di persone con disabilità. Un’idea che ha immediatamente avuto l’adesione anche della società cremisi, pertanto tutti ma proprio tutti, dai giocatori ai dirigenti fino ai reciproci gruppi ultras, si attiveranno con donazioni. Dal calcio...un calcio ai luoghi comuni che vedono questo sport lontano dai giusti messaggi sociali. Il ricavato verrà consegnato all’Anffas Sibillini al termine della partita. Durante il match i ragazzi dell’associazione disporranno inoltre di un banchetto per presentare i prodotti che realizzano nella loro sede a Pian di Peca.

Come detto non è la prima volta che il Chiesanuova si attiva verso associazioni e onlus. Anzi c’è un rapporto particolarmente stretto e sentito proprio con l’Anffas Sibillini, dato che dalla stagione 2022-2023 sono stati sempre acquistati i doni solidali realizzati dagli stessi giovani dell’associazione costituita nel 2013 come sezione Anffas operativa nell’Unione Montana dei Monti Azzurri in provincia di Macerata. Per ulteriori info 338 6398427.

Andrea Scoppa