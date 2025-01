Domenica in palio punti salvezza. L’allenatore del Roma City carica la squadra: "A Recanati voglio vedere dei progressi»

In una classifica in cui la zona a rischio non si potrebbe immaginare più ingarbugliata (con l’unica eccezionale del Notaresco, staccato ma non spacciato) è inevitabile che di scontri diretti ce ne siano a bizzeffe e la loro importanza aumenta, turno dopo turno. Recanatese-Roma City di domenica assomiglia a uno spareggio visto che i capitolini inseguono i giallorossi ad appena una lunghezza e per la truppa di Bilò sarebbe fondamentale ribaltare pure il risultato dell’andata, un 3-2 che, nel match di esordio di Peppe Bellusci, per com’è maturato con il rigore decisivo di Camilli a 10’ dalla fine, grida ancora vendetta.

Nel frattempo parecchie cose sono cambiate, a partire dai due allenatori perché anche sulla panchina romana c’è stato un avvicendamento con Alessandro Boccolini (ex Rieti, Nuova Florida e Monterotondo) che ad inizio novembre ha preso il posto di Agenore Maurizi. Il 41enne tecnico in realtà si sta facendo le ossa dopo una dignitosa carriera da calciatore e chi ha buona memoria lo ricorderà sia con la casacca della Lazio (almeno nel settore giovanile) che con quella dell’Ascoli dove ha avuto modo di collezionare anche tre presenze in A.

Il suo messaggio alla squadra, alla ripresa degli allenamenti, è stato chiarissimo: "Prepareremo la partita, come facciamo sempre anche in base alle caratteristiche dell’avversario ma prima di tutto dobbiamo capire i motivi del nostro deludente secondo tempo contro il Termoli (match terminato 1-1 con i romani apparsi scarichi nella ripresa a raggiunti nel finale da Keita ndr). Magari ci saranno state delle ragioni semplici e banali ma in ogni caso dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare bene come d’altronde abbiamo sempre fatto, a Recanati vorrò qualcosa in più perché è evidente che quanto stiamo facendo non sta bastando almeno in termini di punti conquistati".

Attenzione però: il Roma City, di recente, sta stentando sul suo campo, a Riano ma in trasferta, nelle ultime occasioni, ha vinto nel derby di Sora e a Isernia, oltre a cogliere due pareggi "pesanti" a Civitanova e Senigallia. Ha perso un giocatore importante come Scognamiglio, ceduto a L’Aquila ma la "spina dorsale", con due giocatori di grande esperienza come Gelonese (ex Vis Pesaro, Samb ed Ancona) e l’urbinate Alessandro Marchi non è da disprezzare, anzi.