Domenica la sfida contro la Vigor Senigallia. Atletico Ascoli, Pompei fuori ma torna Nonni

L’Atletico Ascoli anche ieri ha proseguito la preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro la Vigor Senigallia. Mancherà ancora lo squalificato portiere Thomas Pompei che deve pazientare altri tre turni, mentre tornerà a disposizione il difensore Leonardo Nonni, che ha scontato la sua giornata di stop. Quelle con la Vigor Senigallia sono sempre state sfide combattute. Il 19 maggio del 2009 proprio contro i Vigorini, i giovani dell’Atletico Ascoli, allora allenati da Mister Stefano Filippini, persero per 2-1 la finale playoff del campionato di Promozione sul neutro di Tolentino. Era la squadra dei vari Iachini, Sosi, Gibbs, Filiaggi e della straordinaria coppia di esterni formata da Edoardo Mariani e Lion Giovannini, con gli avversari che festeggiarono il salto in Eccellenza. Lo scorso anno al ‘Don Mauro Bartolini’ la sconfitta con la Vigor costò la panchina a mister Sergio Pirozzi e da lì partì la rincorsa guidata dal tecnico Simone Seccardini. Quella di domenica, insomma, sarà un’altra sfida tutta da vivere. I rossoblù di Mister Clementi hanno la seconda miglior difesa del Girone F dietro la Samb che ne ha subite solo 5, e da quella promozione in Eccellenza ne hanno davvero fatta tanta di strada confermandosi una delle formazioni più agguerrite della Quarta Serie nonostante quest’anno non abbia un cammino esaltante. In particolare lontano dallo stadio ‘Bianchelli’, infatti, la Vigor ha conquistato due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

Otto punti sui 19 totali. Praticamente lo stesso rendimento interno dell’Atletico Ascoli che in casa ha conquistato pure 8 dei 24 punti complessivi. La forza dei Vigorini, però, finora è stata proprio la difesa con nove reti subite di cui soltanto tre lontano da casa. Insomma, ci vorrà il miglior Atletico Ascoli per scardinare una difesa che appare decisamente solida. I bianconeri del Patron Graziano Giordani hanno già perso tra le mura amiche i derby contro Fermana e Ancona, seppure con diversi episodi contestati. Adesso, soprattutto dopo la prova convincente e la vittoria ottenuta a Chieti, serve tornare a vincere anche al ‘Don Mauro Bartolini’ e il ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi, già in rete nella sfida dello scorso anno contro la Vigor, sta già ‘scaldando i motori’.

Valerio Rosa