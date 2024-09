Domenica nera in Prima. Gioisce soltanto il Ponte

Non ha deluso le aspettative il derby disputato a Santa Maria Codifiume, che ha ospitato il Pontelagoscuro, una partita scoppiettante, giocata davanti a un pubblico degno di una categoria superiore. L’ha spuntata il Ponte, un risultato che sta largo ai biancazzurri, che erano andati sotto, ma poi sono riusciti a ribaltarlo nei minuti di recupero con determinazione e cinismo. "Abbiamo disputato un buon primo tempo – tira le somme Emanuele Lombardi, tecnico del Ponte – siamo calati nel secondo, sovrastati dalla superiore fisicità del Codifiume. Ha costruito diverse opportunità da rete, ha sbagliato molto, noi siamo stati più concreti". Poi ammette: "Non ho difficoltà ad ammettere che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Sono tre punti che fanno classifica e morale. Dove possiamo arrivare? E’ quello che vogliamo scoprire cammin facendo: abbiamo amplissimi margini di miglioramento, con tanti esordienti di talento. Siamo però consapevoli che ci sono squadre più esperte e con qualità come Persiceto e Anzolavino".

Non cerca scusanti Giorgio Campagnoni, allenatore argentano: "Chi sbaglia paga: è mancata la freddezza e la cattiveria sotto porta, oltre all’indisponibilità del nostro bomber, Stigliano. Ad ogni modo niente drammi, il nostro obiettivo resta la salvezza raggiunta il prima possibile". Per quanto riguarda le altre ferraresi, c’è poco da stare allegri: tutte sconfitte. A cominciare dal Gallo, sconfitto nella trasferta di montagna a Vado. "Il pareggio ci stava – mette le mani avanti il presidente dei Galletti, Carlo Baldissara – Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, frazione chiusa meritatamente in vantaggio, nel secondo c’è stato fatale il primo quarto d’ora, con due gol al passivo in rapida successione. Dopo lo Sporting si è difeso bene, ha in organico giovani di valore, molti juniores del Sasso Marconi". Sconfitta di misura a Sala per la Codigorese, che domenica ospiterà il Gallo nel derby; Copparo sconfitto 2-0 a San Giovanni in Persiceto e seconda sconfitta consecutiva per la Amici di Stefano, un ko di misura ad Ambrogio ad opera dell’Anzolavino. Franco Vanini